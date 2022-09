Karlsruhe vor 2 Stunden

Nothilfefonds für Bedürftige: Evangelische Landeskirche gibt Energiepreispauschale weiter

Die Evangelische Landeskirche in Baden gibt die Einnahmen aus der Energiepreispauschale an Bedürftige weiter. Diesen Beschluss hat der Landeskirchenrat getroffen, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Das Geld soll über die Beratungsstellen der Diakonie in Baden an Menschen gehen, die hohe Energiepreise nicht mehr bezahlen können.