von (ps/mil)

Die Europäische Mobilitätswoche ist eine Kampagne der Europäischen Kommission, die Bürgern die Möglichkeit bietet, nachhaltige Mobilität erlebbar zu machen. Mit kreativen Ideen und innovativen Lösungen wolle man in Kommunen für die Verkehrswende werben, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur.

Auftakt in Karlsruhe ist der Parkingday auf dem Lidellplatz

Am Freitag, 16. September, informiert die KEK zum Auftakt der Mobilitätswoche beim Parkingday auf dem Lidellplatz rund ums Thema nachhaltige Mobilität, Elektrofahrzeuge und Alternativen zum Auto ohne Terminvereinbarung.

In Kooperation mit der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg können Interessierte während der Mobilitätswoche in Wolfartsweier, Hohenwettersbach, Rüppurr, Grötzingen und Weiherfeld-Dammerstock eine Testfahrt mit dem Elektroauto buchen oder auf dem E-Lastenrad in die Pedale treten. "Positive Erlebnisse sind die besten Argumente, um das eigene Mobilitätsverhalten zu reflektieren und andere Verkehrsmittel für den eigenen Alltag in Betracht zu ziehen," betont Kristine Simonis, Mobilitätsexpertin der KEK.

Neben den Probefahrten runden kostenfreie und anbieterunabhängig Beratungstermine zum Thema nachhaltige Mobilität und Elektromobilität das Angebot ab. Hier erfahren Bürger, durch welche Alternativen das Auto am besten ersetzt werden kann, auf was beim Kauf eines Elektrofahrzeuges geachtet werden sollte und welche Förder- und Lademöglichkeiten es gibt.

Sowohl für die Beratungstermine als auch für die Testfahrten mit dem E-Lastenrad und dem E-Auto ist eine Voranmeldung unter www.kek-karlsruhe.de/veranstaltungen nötig.

In folgenden Stadteilen ist die KEK mit ihrem Angebot vor Ort: