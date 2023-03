Nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Europa League steht demnächst das Viertelfinale auf dem Programm. Hier gibt es in diesem Jahr wieder viele große Namen und reichlich Qualität - dies Phase des Turniers verspricht daher spannende Matches. Wer wird Nachfolger von Eintracht Frankfurt? Viele Top-Klubs wie Manchester United, AS Rom und Co. erhoffen sich den großen Coup. Auch als Treppchen auf dem Weg in die Königsklasse ist der Titel natürlich heiß begehrt.

Mit Bayer Leverkusen spekuliert auch noch ein deutscher Klub noch auf das Viertelfinale - der SC Freiburg und Union Berlin sind nach den Rückspielen im Achtelfinale ausgeschieden. Ab der nächsten Runde können bei der Auslosung auch Duelle mit Teams aus den gleichen Ländern gezogen werden.

Die Europa League 22/23 startete am 8. September mit der Gruppenphase, das Endspiel ist im Spielplan für den 31. Mai 2023 in der Puskás Aréna in Budapest angesetzt. Der Gewinner der Europa League nimmt am UEFA Super Cup 2023 teil. Teilnehmer aus Russland wurden für diese Saison ausgeschlossen. Hier kommen alle Infos zur Auslosung des Viertelfinales.

Auslosung fürs Viertelfinale der Europa League 2022/23: Der Termin

Die UEFA hat den Termin für die Auslosung auf heute, 17. März 2023 um 13 Uhr, gelegt. Sie findet auch diesmal im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon (Schweiz) statt.

Übertragung der Auslosung zum Viertelfinale der Europa League 2022/23 live im TV oder Stream

Die Übertragung lässt sich über die folgenden Kanäle verfolgen:

Sky (TV und Live-Stream)

UEFA (Live-Stream)

RTL+ (Live-Stream)

Und die Spiele als solche? Die Übertragung der Europa League 2022/23 live im TV und Stream findet diesmal exklusiv auf RTL-Terrain statt - einschließlich RTL Nitro und RTL+.

Auslosung für das Viertelfinale der Europa League 2022/23 : Wie lauten die Regeln?

Die Regeln für die Ziehung in den vorigen Runden (beispielsweise der Länderschutz) werden für die Auslosung zum Viertelfinale der UEFA Europa League teilweise aufgeweicht. Deshalb hätten im Viertelfinale beispielsweise auch zwei Bundesligateams aufeinandertreffen können.

Auch der Klubkoeffizent der UEFA macht für die Auslosung keinen Unterschied mehr. Jeder Verein kann also auf jeden anderen Klub treffen. Den Partien werden Nummern zugeordnet, damit auch die Paarungen der Viertelfinalsieger im Halbfinale schon feststehen. Auch das offizielle Heimrecht im Finale wird im Rahmen der Auslosung bestimmt.

Diese Teams sind bei der Auslosung vom Viertelfinale der Europa League 2022/23 im Topf

Union Saint-Gilloise (BEL)

Leverkusen (GER)

Sporting CP (POR)

Roma (ITA)

Sevilla (ESP)

Juventus (ITA)

Man United (ENG)

Feyenoord (NED)

Zur Prozedur: Die Auslosung für das Viertelfinale war offen - die Paarungen wurden von 1 bis 4 nominiert, um für die anschließende Auslosung des Halbfinals eine genaue Zuordnung zu erhalten. Zudem wurde eine Auslosung vorgenommen, um die Heimmannschaft für das Finale zu bestimmen - das geschah aus rein administrativen Gründen.