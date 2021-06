vor 1 Stunde Karlsruhe "Etwas ganz besonderes": Ungarns Kapitän Adam Szalai vor dem Duell mit DFB-Elf im ka-news.de-Interview

Adam Szalai ist das "Herz und Hirn" der ungarischen Nationalelf. Er ist der Kapitän, der Leader. Seit Jahren ist der Angreifer in der Bundesliga aktiv. Der Modellathlet absolvierte rund 250 Bundesligaeinsätze, erzielt dabei mehr als 50 Treffer. In den 70 Länderspielen, die er auf dem Buckel hat, brachte es der Mittelstürmer auf über 20 Treffer. Am Mittwochabend trifft der Ungar mit seiner Nationalelf auf die deutsche Nationalmannschaft. Vor dem wichtigen Duell mit dem Weltmeister von 2014 sprach Peter Putzing mit dem Mainz-Profi.