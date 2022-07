Karlsruhe vor 1 Stunde

Ettlinger Tor Karlsruhe führt erfolgreich Räumungsübung durch

Das Ettlinger Tor in Karlsruhe hat am Dienstag, gegen 10 Uhr, ihre jährliche Räumungsübung durchgeführt. Wie das Einkaufszentrum nun in einer Pressemitteilung bekanntgibt, soll diese "einwandfrei" abgelaufen sein. Insgesamt war der gesamte Gebäudekomplex nach nur 15 Minuten menschenleer. Neben dem Centermanagement waren dafür eine geschulte Selbsthilfegruppe aus der Mieterschaft Einsatzkräfte der Polizei, des DRK und der VBK involviert.