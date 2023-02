Ettlingen vor 2 Stunden

Ettlingen - Räuberischer Diebstahl an Bushaltestelle

Am Montagmorgen wurde ein 18-jähriger Mann an einer Bushaltestelle Opfer eines räuberischen Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/ 66 65 55 5 an den Kriminaldauerdienst zu wenden