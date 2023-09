Aktualisierung, 13. September: Jugendlicher ist wieder da

Der Jugendliche aus Ettlingen wurde am Dienstag wohlbehalten bei Verwandten in Mannheim angetroffen. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.

16-Jähriger häufig in Mannheim gesichtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten in der Zwischenzeit mehrere Personen persönlich Kontakt mit dem Jugendlichen. Laut Polizei der junge Mann am 30. August am Marktplatz in Mannheim gesehen worden.

"Derzeit besteht der Verdacht, dass sich der Junge im Bereich Mannheim verborgen hält, aufgrund seines Alters ist eine Gefährdung jedoch nicht auszuschließen", so die Polizei in einer Mitteilung an die Presse. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen nach dem Vermissten und auch die Überprüfung zahlreicher möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.