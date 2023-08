Ettlingen vor 1 Stunde

Ettlingen: Insassen retten sich aus brennendem Auto

Am Mittwochnachmittag, 30. August, geriet ein Fahrzeug in Ettlingen in Brand. Ein vorbeifahrender Busfahrer machte die Insassen auf den Brand aufmerksam, die sich daraufhin im letzten Moment in Sicherheit bringen konnten.