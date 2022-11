Karlsruhe vor 2 Stunden

Es weihnachtet sehr! Alle Bilder zu den Weihnachtsmärkten in Karlsruhe

Es weihnachtet seht in Karlsruhe. Nicht nur in der Innenstadt laufen die Vorbereitungen für den Christkindlesmarkt auf Hochtouren, auch in Durlach wird der traditionelle Mittelalter-Weihnachtsmarkt aufgebaut.