vor 1 Stunde Ruby M. Voigt Karlsruhe Es begann als Familienbetrieb: Karstadt Karlsruhe - ein Kaufhaus mit Geschichte

Das Kaufhaus Karstadt in der Karlsruher Innenstadt sorgte in den vergangenen Wochen für mächtige Schlagzeilen. Sollte das traditionsreiche Kaufhaus im Zuge der Insolvenz seines Mutterkonzerns tatsächlich schließen müssen? Bisher blieb die Filiale davon allerdings verschont - ein Grund mehr, einmal einen Blick auf die Geschichte des geschichtsträchtigen Baus und seiner Warenhauskette zu werfen. Wie hat damals in der Fächerstadt alles angefangen?