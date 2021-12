vor 1 Stunde Wörth am Rhein Reparaturen abgeschlossen: Ab Freitag sollen zwischen Wörth und Karlsruhe die ersten Bahnen fahren

Mehr als drei Wochen nach einem Zugunfall am Bahnhof Wörth am Rhein an der Grenze von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sollen die Probleme für Bahnreisende enden. An diesem Freitag sollen die Reparaturarbeiten an Gleisen und Technik nach Angaben der Bahn abgeschlossen werden. Schon am Abend sollen wieder erste Züge fahren. Das betreffe vor allem die S-Bahn. Schritt für Schritt nehme der Regionalverkehr den regulären Betrieb wieder auf.