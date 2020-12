Am ersten von zwei Tagen beriet der Gemeinderat deutlich kürzer als veranschlagt über den Haushalt für 2021. Bereits um kurz nach 19 Uhr entließ Oberbürgermeister Frank Mentrup die Stadträte aus der Gartenhalle. Entschieden wurde trotzdem viel, die "Mammut-Themen" Klima, Bildung und Kultur wurden allesamt abgearbeitet.

Die Corona-Pandemie bestimmt auch die Haushaltsplanungen des Karlsruher Gemeinderates. Erstmals seit Jahren wird ein Ein-Jahres-Haushalt statt eines Doppelhaushaltes verabschiedet.

Motto der Haushaltsberatungen in der Gartenhalle ist: Sparen, wo es möglich ist. Viele Anträge der Fraktionen, die die Stadtkasse zusätzlich belastet hätten, wurden entsprechend abgelehnt beziehungsweise fanden keine Mehrheit im Karlsruher Gremium. In Sachen Bildung wurde aber eine Ausnahme gemacht. Auch am Klimaschutz wurde wenig gerüttelt.

Ab September 2021 wird das Schulgeld für Fachschulen halbiert. Hier wurde ein Antrag der Grünen mehrheitlich befürwortet. Ein Ergänzungsantrag der CDU, das Schulgeld ab dem Schuljahr 2022/23 komplett zu streichen, fand ebenfalls eine Mehrheit. Mit 24 zu 22 Stimmen wurde der Antrag knapp angenommen. Hier muss OB Mentrup also noch mal an seinem Haushaltsplan arbeiten.

Auch ins Sachen Sport möchte die Stadt trotz Corona, Geld in die Hand nehmen. Der Gemeinderat unterstütze die Verwaltung in Ihrem Vorhaben, bei der SpVgg Durlach-Aue einen Rasen- in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Der Verein wird mit zirka 722.000 Euro unterstützt. Neben der SpVgg darf sich auch der SSC über die Förderung der Stadt freuen: Knapp 19 Millionen Euro erhält der Verein in der Waldstadt für eine neue Sporthalle.

Diese Entscheidungen fielen am Dienstag

Die folgende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll ein Stimmungsbild vermitteln. Alle Entscheidungen des ersten Tages gibt es im Liveticker der Stadt (externer Link). Dort sind auch alle Unterlagen abrufbar. Die Entscheidungen des zweiten Verhandlungstages werden in einem weiteren Artikel aufgelistet.