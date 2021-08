vor 41 Minuten Karlsruhe Erste afghanische Ortskraft in Karlsruhe angekommen - Mentrup für weitere Aufnahmen bereit

Eine ehemalige Ortskraft der Bundeswehr ist am Mittwoch in Karlsruhe angekommen und wird nun in einer städtischen Unterkunft aufgenommen, wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt.