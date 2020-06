vor 3 Stunden Stuttgart Erst Sonne, dann Unwetter: Der Samstag wird ungemütlich

Der Samstag in Baden-Württemberg hat sonnig begonnen - doch ab Mittag bahnen sich langsam Unwetter an. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es dann bereits zu einzelnen Gewittern kommen - und abends vor allem im Süden des Landes vermehrt. Auch Starkregen ist möglich. Die erwarteten Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 Grad im Südschwarzwald und 28 Grad an der Tauber.