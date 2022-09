Karlsruhe vor 1 Stunde

Erst Raub, dann Angriff: 16-Jähriger aus Karlsruhe schwer verletzt im Krankenhaus, weil er gegen Jugendgruppe Anzeige erstattete

Ein 16-Jähriger wurde am vergangenen Sonntag zunächst von einer Gruppe Jugendlicher beraubt, zu späterer Stunde von diesen angegriffen und schwer verletzt. Am nächsten Tag wurde ein Zeuge des Angriffs von derselben Personengruppe in der Karlsruher Innenstadt bedroht. Inzwischen konnten Kriminalbeamte aus dem Haus des Jugendrechts jedoch mehrere Tatverdächtige identifizieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde durch den Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe gegen zwei der Täter Haftbefehl erlassen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.