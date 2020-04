Das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) beginnt am Montag, 11. Mai, mit der Reinigung der Biotonnen im Karlsruher Stadtgebiet. Wessen Biotonne mit einem orangefarbenen Schild versehen ist, sollte diese vorläufig auf dem Bürgersteig stehen lassen, sie werden im Anschluss an die Leerung von einem Waschfahrzeug gereinigt. Das teilt die Stadt Karlsruhe mit.

Bis November kommen nach und nach alle Biotonnen an die Reihe. Sind die Behältnisse sauber, entfernen die Beschäftigten des AfA das Schild wieder und stellen sie in den Gebieten mit Vollservice zurück an ihren Platz. Karlsruher mit Bereitstellungspflicht und aus den Ortsteilen mit Teilservice - Grünwettersbach, Hohenwettersbach, Neureut, Palmbach und Wolfartsweier - werden laut Stadt gebeten, die Biotonnen im Reinigungszeitraum regelmäßig bereitzustellen, auch wenn eine Leerung nicht notwendig ist.