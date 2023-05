Infolge der ausbleibenden Einigung sei mit weiteren Streiks zu rechnen, so die Eisenbahngewerkschaft EVG gegenüber ka-news.de. "Die nächsten Verhandlungen stehen am 22. Mai an. Wir halten es für wahrscheinlich, dass wir die Angestellten vorab erneut dazu aufrufen, ihre Arbeit niederzulegen."

Zu gegebener Zeit werde die Öffentlichkeit darüber informiert, erklärt der Sprecher der Gewerkschaft. Einen konkreten Termin nennt er nicht. "Wir nehmen uns vor, immer 48 Stunden im Voraus unsere Streiks bekannt zu geben. So können sich Reisende auf die natürliche Belastung einstellen."

Kluft zwischen EVG und DB AG wächst

"Wir haben es hier nicht länger mit Meinungsverschiedenheiten zu tun", meint ein Karlsruher Sprecher der Eisenbahngewerkschaft EVG gegenüber ka-news.de. "Die anfängliche Kluft ist zu einem regelrechten Grand Canyon geworden."

Kristian Loroch: Stellvertretender Vorsitzender der EVG und Mitglied des Aufsichtsrates DB Netz AG. | Bild: Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Kristian Loroch bestärkt diese Haltung am 2. Mai in einer Mitteilung an die Presse: "Seit Dienstagnachmittag (25. April) warten rund 30 Tarifkommissionsmitglieder aus allen Unternehmensbereichen der DB AG darauf, ein neues Angebot vorgelegt zu bekommen. Wir wollten in großen Schritten vorankommen und hatten unseren Aufenthalt in Fulda bereits bis Freitag verlängert. Dass die Bahn die Verhandlungen nun für beendet erklärt, zeigt uns, dass sie kein echtes Interesse daran hat, eine Einigung mit der EVG zu erzielen."

"DB will Tarifkonflikt weiter anheizen"

Martin Seiler, Verhandlungsführer und DB-Vorstand für Personalrecht, habe sich prompt vom Verhandlungstisch in Fulda verabschiedet, erklärt ein Sprecher der Eisenbahngewerkschaft am 3. Mai. "Noch am selben Tag sprach die Deutsche Bahn AG dann mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL", so der Pressesprecher. Aus Sicht der EVG : "Eine Frechheit".

Personalvorstand Martin Seiler. | Bild: Andreas Arnold

Loroch zu den vermeintlichen Gesprächen: "Der Deutschen Bahn war es wichtiger, unsere gewerkschaftliche Konkurrenz über den aktuellen Stand der Verhandlungen mit der EVG zu informieren, statt mit uns zu verhandeln. Ein solches Verhalten ist ein bisher noch nicht da gewesener Affront und macht ein weiteres Mal deutlich, dass die DB AG den Tarifkonflikt weiter anheizen will, statt nach Lösungen zu suchen."

Eine Stellungnahme der DB AG wurde vonseiten der Redaktion angefragt und wird an dieser Stelle entsprechend ergänzt.