vor 1 Stunde Karlsruhe Ver.di Warnstreik am Donnerstag

Am Donnerstag, den 08. Oktober, werden erneut die Arbeiten des öffentlichen Dienstes in Karlsruhe niedergelegt. Betroffen: die Sozial- und Jugendbehörde der Stadt Karlsruhe und der Stadtjugendausschuss. Damit reiht sich die Fächerstadt in eine Anzahl von Warnstreiks ein, die in den nächsten Tagen an verschiedenen Standorten von Baden-Württemberg durchgeführt werden. Gefordert wird eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent.