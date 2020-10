Erneuter Streik im ÖPNV: So kommen Sie am Donnerstag trotzdem durch Karlsruhe

Die Gewerkschaft ver.di setzt ihre bundesweiten Warnstreiks bei kommunalen Verkehrsunternehmen auch in dieser Woche fort. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) werden von Donnerstag, 8. Oktober, 3 Uhr, erneut 24 Stunden lang bestreikt. Bis auf wenige Ausnahmen ruht dann der Bahn- und Busbetrieb. Wir verraten Ihnen, wie sie am Donnerstag trotzdem stressfrei durch Karlsruhe kommen.

Schon am 25. und am 29. September hatte die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten acht kommunaler Verkehrsbetriebe in Baden-Württemberg - unter anderem auch in Karlsruhe - zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Zur einer Einigung kam es bisher allerdings noch nicht.

Daher folgt am Donnerstag der nächste Streik. Auch Baden-Baden ist hiervon betroffen. In Karlsruhe fahren erneut die Tram-Linien 1 bis 6 und die Linie S2 den gesamten Tag über nicht. Darüber informiert die VBK in einer Pressemeldung. Auch der Busverkehr ist durch den Warnstreik eingeschränkt.

Welche Bahnen fahren noch?

Die gute Nachricht: Die Bahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) fahren regulär und sind von dem Streik nicht betroffen. Mit den Linien S1, S4, S5, S7, S8, S11 und S51 kommen Fahrgäste auch am Donnerstag in jeden Winkel der Fächerstadt.

Welche Busse fahren noch?

Linie 30 30-Minuten-Takt zwischen 5.30 Uhr und 1 Uhr zwischen Waldstadt und Durlacher Tor. Die Stadtbahnen der AVG sind am Durlacher Tor erreichbar.

Linie 31 20-Minuten-Takt zwischen 5.30 Uhr und zirka 20 Uhr. Es besteht Anschluss an die AVG-Stadtbahnen am Bahnhof Durlach.

Linie 44 20-Minuten-Takt zwischen Zündhütle und Hohenwettersbach/Bergwald zwischen 5 Uhr und 1 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Linie 47.

Linie 47 20-Minuten-Takt zwischen 4.45 Uhr und 21 Uhr, sowie 20/40-Minuten-Takt zwischen 21 Uhr und 1 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Linie 44 und am Hauptbahnhof an die Stadtbahnen der AVG.

Linie 62 20-Minuten-Takt zwischen 5.45 Uhr und 20.30 Uhr, sowie 30-Minuten-Takt zwischen 20.30 Uhr und 1 Uhr. Ein Anschluss an die AVG-Stadtbahnen besteht am Entenfang und am Hauptbahnhof.

Linie 73 20-Minuten-Takt zwischen 5.45 Uhr und 20.30 Uhr, sowie 30-Minuten-Takt zwischen 20.30 Uhr und 1 Uhr. Am Europaplatz besteht Anschluss an die AVG-Stadtbahnen.

Ersatzverkehr Linie 12 Zehn-Minuten-Takt zwischen 05.30 Uhr und 20 Uhr, sowie 20-Minuten-Takt zwischen 20 Uhr und 1 Uhr. Es besteht Anschluss an die AVG-Stadtbahnen am Entenfang und an der Rheinbergstraße.

Alle nicht aufgelisteten Buslinien fahren nach Angaben der VBK am Donnerstag nicht. Das gilt auch für die Nightliner. Diese nehmen erst am Freitag, 9. Oktober, nach ihrem regulären Fahrplan um 4.30 Uhr am Karlsruher Marktplatz ihre Fahrt wieder auf.