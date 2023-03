Laut einer Pressemitteilung von ver.di werden zirka 14.000 Personen an den Arbeitsniederlegungen teilnehmen. Damit will die Gewerkschaft auch gegen die Forderung der Arbeitgeber protestieren, die Möglichkeit von Absenkungstarifverträgen für Kliniken mit roten Zahlen zu schaffen.

Karlsruhe Warnstreik auch in Karlsruhe: AWO, verdi und Frauenbündnis streiken für bessere Arbeitsbedingungen Das könnte Sie auch interessieren

Protest gegen mögliche Gehaltskürzungen

Irene Gölz, ver.di Fachbereichsleiterin für das Gesundheitswesen in Baden-Württemberg wird in der Mitteilung folgendermaßen zitiert:

"Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gehören zur elementaren Daseinsvorsorge des Staates. Allein die Idee, Gehälter von Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen kürzen zu wollen, ist abenteuerlich. Beschäftigte zahlen nicht für eine verfehlte Gesundheits- und Pflegepolitik und auch nicht für die strukturelle Unterfinanzierung. Diese Forderung der Arbeitgeber ist das schlechteste aller Signale an ihre Beschäftigten und geradezu fahrlässig angesichts des massiven Personalmangels.“

Hier wird in Karlsruhe gestreikt:

14. März: Warnstreik bei den Werkstätten der VBK, AVG und Bauhof

15. März: Demos, dann Kundgebung auf dem Marktplatz, um 10 Uhr

Notfallversorgung ist sichergestellt

Auch die Vidia Kliniken und das Städtische Klinikum Karlsruhe haben bereits eine Pressemitteilung zu den Streiks herausgegeben. Beide Häuser betonen, dass die Notfallversorgung trotzdem sichergestellt ist. Doch während die Vidia Kliniken nur am 15. März streiken, wird das Städtische Klinikum beide Tage zum Protestieren nutzen.

Es muss mit Einschränkungen in den Krankenhausbetrieben gerechnet werden. Nicht lebensbedrohliche Operationen werden verschoben.

Eingangsbereich des Städtischen Klinikums Karlsruhe. | Bild: Verena Müller-Witt

"Mit dem aktuellen Modell der Krankenhausfinanzierung haben wir kaum bis gar keinen Spielraum, um auf die drastisch gestiegenen Preise reagieren zu können. Es ist auch zeitnah kein Finanzierungsausgleich für die zu erwarteten Steigerungen bei den Lohnkosten in Aussicht gestellt. Wir appellieren an die Politik, schnell und unbürokratisch ein umfassendes Finanzpaket für Krankenhäuser auf den Weg zu bringen, will man die Gesundheitsversorgung in Deutschland weiterhin sicherstellen“, erklärt Richard Wentges, Vorstandsvorsitzender der Vidia Christliche Kliniken Karlsruhe in der Mitteilung am Montag.