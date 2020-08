Eigentlich sollten sie an heißen Tagen - wie derzeit - für Abkühlung sorgen, doch: Die Wasserspiele auf dem Marktplatz müssen erneut eine Pause einlegen. Das Gartenbauamt muss Arbeiten am Pflasterbelag durchführen.

"Hintergrund sind Arbeiten am neuen Pflasterbelag, auch für Hinweisplaketten und damit einhergehend aktuell gebotene Aushärtezeiten", so die Stadt Karlsruhe in einer entsprechenden Pressemeldung. Das Gartenbauamt bittet um Verständnis für die Arbeiten.

Bereits in der vergangenen Woche waren die Wasserspiele außer Betrieb: Reinigungsarbeiten standen an. Die jetzige Pause soll aber nur einen Tag andauern: Bereits am Mittwoch sollen die Düsen wieder kühlendes Wasser in der Innenstadt aussprudeln. Ob und wann der neue Brunnen wieder in Betrieb ist, zeigt ein Blick in unsere Marktplatz-Webcam.