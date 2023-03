Genau zwei Jahre nachdem das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung unzureichendes Handeln in der Klimakrise attestiert hat, fordern Unterstützer der Letzten Generation die Einberufung eines Gesellschaftsrates, wie die Klimaaktivisten in einer Pressemeldung mitteilen. Im Zuge einer erneuten Protestaktion blockieren seit am 24. März seit 15.22 Uhr, drei Mitglieder den Kreuzungsbereich Kriegsstraße/Ettlinger Straße.

Nach Angaben der Polizei haben sich zwei Personen auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Beamten bitten darum, den Bereich durch die Nebenstraßen - im besten Fall bereits großräumig - zu umfahren. Gegen 15.24 Uhr seien bereits Streifenwagen zum Einsatzort gesandt, wie die Polizei Karlsruhe in einem Telefonat mitteilt.

Derzeit sei der Verkehr auf der Ettlinger Straße in Fahrtrichtung Süden in besagtem Kreuzungsbereich gesperrt und werde umgeleitet. Die Kriegsstraße sei von Osten nach Westen ebenfalls nicht befahrbar, so die Beamten.