Seit Dezember vergangen Jahres ermittelte die Kriminalinspektion 3 des Polizeipräsidiums Karlsruhe gegen eine zunächst unbekannte Gruppe von Betrügern, die als "falsche Polizeibeamte" auftraten. Das Ermittlungsverfahren wurde aufgrund eines vollendeten Betrugsfalls in Karlsruhe-Rüppurr eingeleitet.

Den Kriminalbeamten gelang es schließlich, vier Tatverdächtige zu ermitteln. Diese sollen in unterschiedlichen Rollen - etwa als Organisator oder Geldabholer- entsprechende Betrugstaten begangen haben. Durch das Amtsgericht Karlsruhe wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Durchsuchungsbeschlüsse sowie Haftbefehle erlassen. Im weiteren Verlauf konnten die vier Tatverdächtigen in Nordrhein-Westfalen und Hessen mit der Unterstützung dortiger Polizeikräfte festgenommen werden. Bei den Beschuldigten handelt es sich um vier Männer, die in wechselnder Besetzung mindestens sechs Geldabholungen durchgeführt haben sollen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von zirka 100.000 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden die vier Männer am Mittwoch dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.