von (ps/cak)

"Auch Karlsruherinnen und Karlsruher haben Verwandte und Freunde durch das schreckliche Ereignis zu beklagen, trauern oder sind in Sorge um ihre Angehörigen, die alles verloren haben. Mit der Trauerbeflaggung wollen wir als Stadt ein Zeichen der Solidarität und Anteilnahme an unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger senden", so Oberbürgermeister Frank Mentrup in einer Pressemitteilung der Stadt.

Karlsruhe Mentrup erweitert "Karlsruhe hilft": Direkte Spenden für Türkei und Syrien Das könnte Sie auch interessieren

Die Trauerbeflaggung bleibt bis Sonntag, 19. Februar bestehen. Zum Gedenken und zur Unterstützung der Erdbebenopfer findet am Samstag, 18. Februar, zudem eine Kundgebung auf dem Marktplatz statt. Organisiert wird sie vom Dachverband islamischer Vereine in Karlsruhe und Umgebung e. V.

Freiburg Heftige Erdbeben in Baden-Württemberg: Wie hoch ist das Risiko? Das könnte Sie auch interessieren

Zur Unterstützung von Hilfsmaßnahmen für Betroffene im Erdbebengebiet hat die Stadt Karlsruhe ihre Aktion „Karlsruhe hilft“ erweitert. Zusätzlich zur weiterhin laufenden Ukrainehilfe ermöglicht "Karlsruhe hilft" nun auch gezielte Spenden für die Erdbebenhilfe.

Karlsruhe Hilfe für Erdbeben-Opfer: Familie Yildiz schickt drei vollgepackte Lkw in die Türkei Das könnte Sie auch interessieren

Spenden können unter dem Stichwort "Karlsruhe hilft – Erdbebenhilfe Türkei/Syrien" auf das Spendenkonto der Stadt Karlsruhe eingezahlt werden: IBAN DE10 6605 0101 0108 0777 77, BIC KARSDE66XXX (Sparkasse Karlsruhe Ettlingen). Die Spenden werden für gezielt auszuwählende Hilfsprojekte eingesetzt, kündigt die Stadtverwaltung an.