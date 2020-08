vor 1 Stunde Weingarten Er wollte einfach nicht von der Straße gehen: Trotziger Schwan sorgt für Verkehrschaos in Weingarten

Mit einem besonders unkooperativen Zeitgenossen hatten es am Dienstagabend Polizisten der Polizeireviers Karlsruhe in Weingarten zu tun: Ein eigensinniger Schwan löste in der Durlacher Straße ein kleines Verkehrschaos aus - weil der "offenbar verwirrte" Vogel einfach nicht die Straße räumen wollte.