Menschen, die pflegebedürftig sind und einen Pflegegrad haben, entscheiden sich in Deutschland häufig dafür, sich zuhause von Angehörigen, Freunden oder nahen Bekannten pflegen zu lassen. Dafür werden sie von der Pflegeversicherung unterstützt und können je nach Pflegegrad von 1 bis 5 unterschiedliche Leistungen beziehen und Zuschüsse erhalten. Über den Entlastungsbetrag können sich Pflegebedürftige jetzt beispielsweise noch bis Ende Juni bis zu 1500 Euro sichern. Wie das geht, lesen Sie hier.

1500 Euro noch bis Ende Juni sichern: Wie geht das?

Pflegebedürftige Personen mit einem Pflegegrad, die zuhause gepflegt werden, haben Anspruch auf den Entlastungsbetrag. Geregelt ist das im Pflegestärkungsgesetz II (PSGII). Eingesetzt werden kann dieser für verschiedene Leistungen, etwa für eine Haushaltshilfe, Kurzzeitpflege oder auch Sport- und Freizeitangebote für Pflegebedürftige.

Anders als beispielsweise beim Pflegegeld hängt die Höhe der Leistung allerdings nicht mit dem Pflegegrad zusammenhaben, alle Berechtigten von Pflegegrad 1 bis 5 haben Anspruch auf den Entlastungsbetrag in gleicher Höhe. Dem Bundesgesundheitsministerium zufolge erhalten Pflegebedürftige bis zu 125 Euro pro Monat, also insgesamt bis zu 1500 Euro pro Jahr.

Dabei kann der Entlastungsbetrag auch aufgespart werden. Wird das Geld in einem Monat nicht in voller Höhe oder gar nicht ausgeschöpft, wird der verbleibende Betrag dem Bundesgesundheitsministerium zufolge jeweils in die darauffolgenden Monate übertragen. Gleiches gilt für Leistungsbeträge, die am Jahresende noch nicht verbraucht worden sind. Sie können noch bis 30. Juni des Folgejahres übertragen werden.

Diese Frist steht jetzt kurz bevor. Wer den Entlastungsbetrag 2022 also noch nicht voll ausgeschöpft hat oder noch gar nicht genutzt hat, sollte das noch schnell nachholen und sich bis zu 1500 Euro sichern. Nach dem 30. Juni verfallen die Vorjahres-Beträge nämlich.

Bis zu 1500 Euro: Wie können sich Pflegebedürftige den Entlastungsbetrag noch bis Ende Juni sichern?

Um den restlichen Entlastungsbetrag aus dem Vorjahr noch nutzen zu können, muss zuvor eine Leistung in Anspruch genommen worden sein. Pflegebedürftige gehen nämlich laut dem Pflegeportal pflege.de sozusagen in Vorleistung und können sich das Geld über den Entlastungsbetrag anschließend von der Pflegekasse zurückholen, wenn sie eine Rechnung einreichen.

Eingesetzt werden kann der Entlastungsbetrag beispielsweise für die Tages- oder Nachtpflege, die Kurzzeitpflege, Leistungen von Pflegediensten sowie für Angebote zur Unterstützung im Alltag. Zu letzteren zählen laut der Verbraucherzentrale auch niedrigschwellige Betruungsangebote. Das kann Hilfe im Haushalt oder beim Einkaufen bedeuten, aber auch Bewegungsangebote oder Sing- und Bastelgruppen können über den Entlastungsbetrag finanziert werden.

Rechnungen für qualifizierte Angebote können für das Jahr 2022 noch bis 30. Juni bei der Pflegekasse eingereicht werden. Dafür ist laut dem Bundesgesundheitsministerium lediglich ein Antrag auf Kostenerstattung nötig, viele Versicherer bieten aber auch eigene Formulare für den Entlastungsbetrag an.

Übrigens: Nicht zu verwechseln ist der Entlastungsbetrag mit dem sogenannten Entlastungsbudget, das mit der Pflegereform 2023 eingeführt und erst am 1. Juli 2025 wirksam wird. Mit dem Entlastungsbudget soll die Finanzierung von Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege vereinheitlicht und damit einfacher werden.