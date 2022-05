Karlsruhe vor 15 Stunden

Enkeltrick in Karlsruhe: 19-Jähriger in U-Haft genommen

Weil er eine 82-jährige Frau um 40.000 Euro betrogen haben soll, ist ein junger Mann in Karlsruhe gestellt und in Untersuchungshaft genommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam berichteten, hatten mehrere mutmaßliche Betrüger der Frau am Telefon vorgegaukelt, dass ihre Enkelin einen Unfall verursacht habe und eine hohe Kaution benötige.