vor 43 Minuten Karlsruhe Engagiere dich! Vereine und Verbände präsentieren sich auf der ersten Karlsruher Freiwilligenmesse

Was haben Freiwillige Feuerwehren, die Caritas und Fastnachtsvereine gemeinsam? Sie alle gehören zu den zahlreichen ehrenamtlichen und gemeinnützigen Organisationen, die man in Karlsruhe finden kann. Um deren Arbeit genauer der Öffentlichkeit vorzustellen und weitere Freiwillige für sich gewinnen zu können, findet am Samstag, 17. Oktober, die erste Karlsruher Freiwilligenmesse statt.