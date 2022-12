Mit einem neuen Jahr treten am 1. Januar traditionell auch viele neue Gesetzte in Kraft. 2023 wird dabei keine Ausnahmen. Unter anderem ersetzt das neue Bürgergeld Hartz IV, eine Energiepreisbremse tritt in Kraft und das 49-Euo-Ticket startet.

Energiepreisbremse für Strom, Gas und Fernwärme

Um die Auswirkungen der Energiekrise abzumildern, hat die Bundesregierung eine Energiepreisbremse für Strom, Gas und Fernwärme beschlossen. Diese wird zwar erst im März 2023 in Kraft treten, soll dann aber rückwirkend ab dem 1. Januar gelten.

Bundestagsabgeordnete stimmen über die Energiepreisbremse ab: Die Preisbremsen sollen vorerst für 2023 wirken und ab März greifen. | Bild: Kay Nietfeld/dpa

Für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs soll in diesem Zeitraum gelten:

Ein gedeckelter Gaspreis von 12 Cent pro Kilowattstunde

Bei Strom liegt der Preisdeckel bei 40 Cent pro Kilowattstunde

Bei Fernwärme sollen 9 ½ Cent pro Kilowattstunde als Preisdeckel gelten

Bürgergeld ersetzt Hartz IV

Ab dem 1. Januar ersetzt das sogenannte Bürgergeld Hartz IV. Die wichtigsten Neuerungen sind diese:

Der Regelsatz des neuen Bürgergelds für alleinstehende Erwachsene soll monatlich 502 Euro betragen (statt bisher 449 Euro).

Lebenspartner und Kinder sollen mehr Geld erhalten

Freibeträge auf Einkommen zwischen 520 und 1000 Euro sollen auf 30 Prozent steigen, um den Anreiz, eine Tätigkeit aufzunehmen, zu erhöhen

Zudem soll ein Weiterbildungsgeld in Höhe von 150 Euro bei Aufnahme von abschlussbezogenen Weiterbildungen eingeführt werden.

Im 1. Jahr soll ein Vermögensfreibetrag von 40.000 Euro für einen Single und 15.000 Euro für jede weitere Person im Haushalt gelten.

Beibehalten werden Sanktionsmöglichkeiten bei Fehlverhalten schon ab dem ersten Tag des Leistungsbezugs

Höheres Kindergeld

Gute Nachrichten für alle Eltern: Ab 2023 erhalten diese pro Kind pro Monat 250 Euro Kindergeld. Bisher gab es für das erste und zweite Kind jeweils 219 Euro pro Monat, für das Dritte 225 Euro und ab dem vierten Kind 250 Euro.

Mehr Haushalte können Wohngeld beantragen

Durch eine neue Wohngeldreform können ab Januar bis zu zwei Millionen Haushalte statt bisher 600.000 Wohngeld beantragen. Das Wohngeld wird ab 2023 um durchschnittlich 190 Euro pro Monat erhöht. Das ist doppelt so wie bisher.

Nach der Wohngeldreform sind nun mehr Haushalte bezugsberechtigt. | Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Es steigt von jetzt im Schnitt 180 Euro pro Monat auf 370 Euro pro Monat. Die Höhe des Wohngeldes berechnet sich nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, der zu berücksichtigenden Miete des Wohnraums oder der Belastung bei selbst genutztem Wohneigentum sowie dem Gesamteinkommen der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder.

Zum Wohngeldrechner der Bundesregierung geht hier entlang.

Höheres Gehalt bei Midi-Jobs

Arbeitnehmer im Midi-Job-Bereich können künftig 2.000 Euro statt wie 1.600 Euro pro Monat verdienen.

Das 49-Euro-Ticket

Nach dem Neun-Euro-Ticket im vergangenen Sommer soll im Frühjahr das 49-Euro-Ticket oder Deutschlandticket kommen. Das genaue Startdatum steht aber noch nicht fest.

Reisende in einem Regionalexpress der Deutschen Bahn. Bund und Länder streiten weiter über die Finanzierung des geplanten 49-Euro-Tickets für den Nahverkehr. | Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Für 49 Euro pro Monat können Pendler damit alle Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs nutzen – und das bundesweit. Das Ticket soll als monatlich kündbares Abo angeboten werden.

Die letzten Atomkraftwerke gehen vom Netz

Mitte April sollen die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke, Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland abgeschaltet werden.

Keine Prämie mehr für Plug-In-Hybride

Ab 2023 fällt die Kaufprämie für Plug-In-Hybridautos weg. Diese ist dann nur noch reinen E-Autos vorbehalten. Außerdem sinkt die Förderung. Bei einem Nettopreis von bis zu 40.000 Euro gibt es ab Januar 4.500 Euro Förderung statt der bisherigen 6.000 Euro.

Wie sieht die Zukunft der Elektromobilität aus? | Bild: Christoph Soeder/dpa

Bei einem Listenpreis zwischen 40.000 Euro und 65.000 Euro liegt die Förderung bei 3.000 Euro statt wie bisher bei 5.000 Euro. Liegt der Listenpreis über 65.000 Euro gibt es keine Förderung.

Ab dem 1. September 2023 soll die Förderung auf Privatpersonen beschränkt werden und ab 1. Januar 2024 weiter sinken. Bei einem Listenpreis bis zu 45.000 Euro gibt es dann 3.000 Euro. Fahrzeuge mit einem Preis über 45.000 Euro erhalten keine Förderung mehr.

Höhere Krankenkassenbeiträge

Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung steigen im Schnitt auf 16,2 Prozent.

Elektronische Krankschreibung

Wer ab 2023 krank wird, muss keine Krankmeldung mehr an den Arbeitgeber schicken. Das passiert - wenn gesetzlich versichert - elektronisch über die Krankenkasse. Sich beim Arbeitgeber krank melden, muss man aber weiterhin.

Notvertretung bei Ehepaaren

Sollten Ehepartner keine Patientenverfügung haben, können Verheiratete trotzdem über die Behandlung des kranken Partners entscheiden, wenn der andere Partner bewusstlos ist oder wegen Krankheit seine eigenen Angelegenheiten rechtlich nicht regeln kann.

Symbolbild

Maskenpflicht im Verbandskasten

Ab dem 1. Februar sind zwei medizinische Schutzmasken für den Verbandskasten im Auto vorgeschrieben. Wird man ohne Masken im Verbandskasten kontrolliert droht ein Fünf-Euro-Bußgeld, als Fahrzeughalter zehn Euro.

Papierführerschein umtauschen

Alte Papierführerscheine der Jahrgänge 1959 bis 1964 müssen bis zum 19. Januar gegen einen neuen Führerschein eingetauscht werden. Auch jüngere Führerscheine können jederzeit umgetauscht werden.

Mehrwegpflicht für Restaurants

Restaurants, aber auch Lieferdienste und Caterer werden ab dem 1. Januar dazu verpflichtet, Mehrwegbehälter als Alternative für Essen und Getränke zum Mitnehmen und Bestellen anzubieten.

Mit Mehrwegbechern für Kaffee und Co. lässt sich Geld sparen: Manche Cafés geben Kunden, die einen eigenen Becher zum Auffüllen mitbringen, Rabatt. | Bild: Andrea Warnecke

Eine Ausnahme gibt es für kleine Betriebe – etwa Bäckereien oder Imbisse – mit höchstens 5 Beschäftigten und maximal 80 Quadratmetern Verkaufsfläche. Sie müssen jedoch mitgebrachte Gefäße der Kundschaft akzeptieren und Speisen und Getränke für den "to go"-Verzehr auf Wunsch abfüllen.

Rauchen wird teurer

Ab dem 1. Januar steigt die Tabaksteuer. Die Steuer für eine Packung Zigaretten steigt im Schnitt um acht Cent an.