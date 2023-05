Dass Discounter sich auf dem Energiemarkt ausbreiten ist keine Neuigkeit, denn Aldi und Lidl bieten beide bereits ihren eigenen Ökostrom an. Doch nun sollen auch Privathaushalte durch die Discounter ihren eigenen Strom erzeugen können.

Denn seit dem 17. Mai gibt es, zumindest bei Lidl, ein sogenanntes Balkonkraftwerk zu kaufen. Und auch Aldi will bald damit nachziehen. Was es damit auf sich hat und was Experten zum Discounter-Krafterwerk sagen, lesen Sie in diesem Artikel.

Was ist ein Balkonkraftwerk?

Kurz und knapp: Ein Balkonkraftwerk ist eine Art Mini-Solaranlage, die man am Balkongeländer anbringen kann. Die Energie, die man dann gewinnt, wenn die Sonne darauf scheint, kann man benutzen oder ins Stromnetz einspeichern. Damit ist ein Balkonkraftwerk für viele Menschen eine Option, die keine Dachflächen für Solaranlagen haben, nicht so viel Geld ausgeben oder Solarstrom einfach mal testen wollen.

Übrigens: Auch Mini-Windräder auf Hausdächern lohnen sich nicht überall.

Lidl: Was kann das Balkonkraftwerk?

Seit dem 17. Mai gibt es das Balkonkraftwerk von Parkside bei Lidl zu kaufen. Für 199 Euro können Kundinnen und Kunden ihr eigenes Kraftwerk mit nach Hause nehmen. Folgende technische Daten gibt Lidl dazu auf seiner Website an:

Nennspannungsbereich: 230 V~ / 50 Hz

Max. Leistung (mit Starter-Set / mit zweitem Modul): 150 W / 300 W

Max. Ausgangsstrom: 1,4 A

CEC-gewichteter Wirkungsgrad: 95 %

Statischer MPPT-Wirkungsgrad: 99 %

Wechselrichter-Leistungsfaktor > 0,98

Wechselrichteranschlüsse: 2 x 2 MC4 kompatibel und 2 x 230 V

Zulässige Umgebungstemperatur: -40 bis 85 °C

Balkonkraftwerk von Lidl: Sind sie gut?

Im Set befindet sich laut mehreren Medienberichten allerdings nur ein Solarmodul, das eine Ausgangsleistung von lediglich 150 Watt hat. Vor allem das bemängelt das Portal netzwelt.de: "Um die aktuell erlaubten 600 Watt erzeugen zu können, würdet ihr also vier solcher Module brauchen." Bei anderen Anbietern, die hochwertigere Balkonkraftwerke anbieten, seien dafür nur zwei Panels nötig. Auch giga.de, ein bekanntes Technikportal,ist von der Leistung der Kraftwerke nicht überzeugt. Mit dem enthaltenen Wechselrichter lassen sich laut dem Portal auch nur zwei der Panels zusammenschließen.

Außerdem bemängelt netzwelt.de, dass für die Installation dringend ein Elektriker oder eine Elektrikerin benötigt wird. Denn beim Lidl-Balkonkraftwerk sind sogenannte Wieland-Stecker verbaut. Diese seien zwar gut, aber bräuchten Fachpersonal, um in Betrieb genommen zu werden.

Wie haus.de schreibt, werde das Lidl-Balkonkraftwerk nur für sehr kleine Balkone empfohlen: "Diese Balkone bieten nämlich ohnehin nicht ausreichend Platz für größere Module mit einer höheren Leistung."