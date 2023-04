"Wir werden unsere Pläne vorstellen und erläutern, welche Schritte als Nächstes folgen werden. Darüber hinaus werden wir Fragen beantworten und die Beweggründe für die geplanten Veränderungen beleuchten", erklärt Kerem Bayrak, Miteigentümer der Ottostraße 4 in einer Email an die Redaktion. Genauer: In seiner Einladung - zur Pressekonferenz "Ottostraße 4 in Durlach".

Wie soll das Drama enden?

Auch wenn es unüblich ist, über eine Presseeinladung zu berichten, so ist die Einladung Bayraks tatsächlich an die gesamte Öffentlichkeit gerichtet: "Ich lade jeden dazu ein, mit mir über das Thema zu sprechen", meint der Immobilienunternehmer am 25. April im Telefonat mit ka-news.de.

Bild: Thomas Riedel

Über die Art und Weise, wie das Drama um die Ottostraße 4 enden soll, hat sich Kerem Bayrak gründlich Gedanken gemacht. In einem gemeinsamen Gespräch mit ka-news.de erklärt der junge Unternehmer bereits am 20. März: "Wir stecken derzeit tief in der Planung, aber eines kann ich verraten: Im Mai wird es eine große Pressekonferenz geben - mit einigen Überraschungen", so Bayrak.

Hamburger Interessent bleibt Plan B

Ganz ohne Einblicke in den damaligen Planungsstand will Bayrak das Gespräch jedoch nicht beenden. "Derzeit entwirft unsere Architektin einen komplett neuen Plan für die Raumverteilung. Wir wollen so ein Konzept für etwaige Mieter aufstellen", so der Immobilienunternehmer. Sind die Bordellpläne damit vom Tisch?

"Wohl kaum", erklärt Bayrak, im Gespräch im März. Das Mietkonzept sei lediglich Plan B. Derzeit intensiviere sich der Austausch mit einem potenziellen Käufer aus dem Hamburger Rotlicht-Milieu, meint der Miteigentümer. Ob letzten Endes auf das Angebot eingegangen werde, hänge unter anderem vom Verlauf der anstehenden Konferenz ab.

"Ich bin offen und spreche mit allen"

Diese Haltung hat sich bis zum 25. April nicht verändert. "Sollte die Veranstaltung nicht stattfinden können oder anderweitig blöd verlaufen, dann fahre ich noch am selben Tag nach Hamburg und bringe den Deal unter Dach und Fach", erklärt Bayrak. In seinen Augen habe er dann alles Mögliche getan, um einen produktiven und offenen Austausch zu gewährleisten.

Eine Frau in einem Bordell (Symbolbild). | Bild: pixabay

"Die Konferenz ist mein Versuch, möglichst viel Transparenz in das Projekt zu bringen", erklärt Bayrak. Bereits in der Vergangenheit erklärte der Immobilienunternehmer, dass ihm am Austausch mit allen Beteiligten gelegen ist. "Ich bin offen und spreche mit allen. Egal ob Verwaltung, Bürgerinitiativen oder Kaufinteressenten", so Bayrak am 20. März.

"Der Blaue Reiter": Ab 14 Uhr

Dementsprechend wünsche er sich am 6. Mai eine rege Diskussion - Bürger seien ebenfalls willkommen, meint Bayrak. Ab 14 Uhr soll die Veranstaltung im Hotel "Der Blaue Reiter" in Karlsruhe stattfinden. Dauer: "Etwa ein bis zwei Stunden", so der Veranstalter am 25. April gegenüber ka-news.de. Was genau er sich von dem Austausch erhoffe, erzählt Bayrak nicht.

Wer sich an der Konferenz beteiligen möchte, muss allerdings online ein Ticket buchen. Diese verkauft Bayrak für 1,53 Euro. "Anders habe ich es nicht einrichten können, schließlich brauche ich die genaue Teilnehmerzahl", meint der Immobilienunternehmer in einem Telefonat. Bisher seien 25 Tickets verkauft.