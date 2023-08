Bis 2030 will EnBW in Deutschland rund 30.000 Schnelladepunkte betreiben. Derzeit seien es mehr als 3400. Es ist damit den Angaben nach das größte Schnelladenetz Deutschlands.

"Schnellladeinfrastruktur ist die Grundlage für eine erfolgreiche Mobilitätswende", sagte EnBW-Vorständin Colette Rückert-Hennen. Denn dort, wo Autofahrerinnen und Autofahrer schon ein dichtes und leistungsstarkes öffentliches Ladenetz vorfänden, falle ihnen die Entscheidung für ein E-Fahrzeug deutlich leichter.

Tempo beim Ausbau von Schnellladeparks

Allein im September beginnt das Karlsruher Unternehmen mit dem Bau von fünf weiteren überdachten Schnellladeparks in Deutschland. 27 mit Solardachausgestattete Ladeparks gibt es schon. Dort könne man mit bis zu 300 Kilowatt sein Auto laden, heißt es in einer Mitteilung des Konzern. Je nach Fahrzeug seien so in 20 Minuten bis zu 400 Kilometer frische Reichweite möglich.

EnBW präsentiert sein Mobilitäts- und Ladeangebot auf der IAA

Als führende Anbieterin für E-Mobilität in Deutschland wird die EnBW ab dem 5. September 2023 mit einem Stand am Königsplatz auf dem Open Space der IAA Mobility in München vertreten sein. Dort wird das Unternehmen zeigen, wie nachhaltig Ladeparks der Zukunft aussehen werden.

Mit ihrem Konzept fokussiere sich die EnBW dabei nicht nur auf ökologische Ziele. Das Konzept des "Next Level Ladeparks" beinhalte unter anderem auch Verbesserungen bei der Inklusion, wie etwa barrierearme Ladeplätze. Laut Mitteilung setzt die EnBW damit neue Standards bei Nachhaltigkeit in der Branche.

