Nach der Riesenblamage beim WM-Vorrunden-Aus 2018 in Russland, nach arroganten Auftritten will die deutsche Nationalelf bei der Europameisterschaft wieder Siege feiern. Bundestrainer Jogi Löw ist dabei auf Abschiedstour. Sein Job endet nach der EM. Um dort Erfolg zu haben gab´s beim "Bundes-Jogi" - die Rolle rückwärts, um bei der EM ganz nach vorne zu kommen. Soll heißen: Die verbannten Thomas Müller vom FC Bayern München und Mats Hummels aus Dortmund wurden in den EM-Kader berufen. Nicht als Mitläufer, sondern als Führungsspieler. "Natürlich setzen wir auf die Erfahrung und Qualität dieses Duos", sagt Löw. Er habe beide nominiert, "weil der Erfolg bei der EM über allem steht." Peter Putzing mit seiner Einschätzung zum DFB-Tross und den deutschen Vorrundengegnern.

Bei dieser EM ist für die deutsche Nationalelf vor allem eines angesagt: Wiedergutmachung für zuletzt furchterregend schwache Auftritte! Man denke an das 0:6 Mega-Debakel in Spanien, der "El Klatschico" in der Nations League, das Kopfschmerzen vom Kopfschütteln verursachte.

Keller gab das Halbfinale als Ziel aus

Oder: Das ebenso peinliche 1:2 in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien. Zuvor: Der Chaosauftritt bei der WM in Russland, beschämendes Scheitern in der Vorrunde. Der Bundestrainer stand enorm unter Druck. Sein damaliger Chef, Ex-DFB-Präsident Fritz Keller, der inzwischen zurückgetreten ist, legte die Messlatte hoch: "Das Halbfinale sollten wir erreichen - mindestens", so der badische Edelwinzer. Ob sich Löw da, beim XXL-Auftrag, am so heiß geliebten Espresso heftig verschluckte? Nicht überliefert.

Denn: Schon die Vorrunde zu überstehen ist für die deutsche Eliteauswahl schwierig. Frankreich, Weltmeister 2018, und der amtierende Europameister Portugal sind die Gegner - zwei Mega-Duelle! Dann geht es gegen Außenseiter Ungarn mit Kapitän Adam Szalai, der in Mainz spielt. Alle Gruppenspiele finden in München statt. Für Mittelfeldmotor Leon Goretzka ist das ein "großer Vorteil."

FCB- und DFB-Kollege Joshua Kimmich hofft, "im ersten Spiel Euphorie zu entfachen". Bei der Auslosung versteinerte sich das Gesicht von Löw, ehe er es in ein Lächeln zwang, als er von "Vorfreude auf Fußballfeste" sprach und von "echter Spannung", die dank dieser "Superpaarungen" entstehe. Löw sprach von "der Hammergruppe schlechthin." Man müsse "ans Limit gehen, um weiterzukommen."

Siegen – oder fliegen!

Eines war klar: Jetzt muss Jogi Löw mit seinem Team liefern. Es wurde immer offensichtlicher: Beim 61-Jährigen ließ seit dem WM-Sieg 2014 die Spannung nach. Die demonstrativ gezeigte Gelassenheit hatte etwas von Überheblichkeit. Die übertrug sich vom Trainer auf das Team. Man sprach von Arroganz… In Umfragen votierten rund 80 Prozent für den Abgang von Löw. Daher hieß es für "Espresso-Jogi": Siegen oder fliegen! Er wusste: Ein Vorrunden-Aus - und er fliegt raus! Der Druck wurde zu groß, Löw gab bekannt, dass er nach der EM zurücktritt. Mitte März bat der Bundestrainer darum, seinen bis 2022 laufenden Vertrag vorzeitig zu beenden.

Aktuell ist er der dienstälteste Nationalcoach der Welt. Von 192 Spielen gestaltete er 122 siegreich. "Ich gehe diesen Schritt bewusst und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer großen Motivation, was das EM-Turnier angeht." Flugs erklärte er, dass er trotz Rückzugs "weiterhin große Energie und Ehrgeiz habe. Ich werde mein Bestes geben, um erfolgreich zu sein."

Viel Kritik an Löw

Keiner beim DFB soll Löw aufgefordert haben, den Job weiterhin zu machen. Zu viel Negatives war geschehen. Schon nach dem 0:6-Desaster wirkte der Bundestrainer ratlos. Und Häme überall: "So wie seine Jungs Abstände zu Fremden einhielten und Kontakte vermieden, sollte Löw künftig statt Teamchef Deutscher Gesundheitsminister werden", hieß es beispielsweise im Netz, bezogen auf die Corona Pandemie.

Löw stolperte auch über seine egozentrische Personalpolitik. Dass er Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng rauswarf, wurde zum permanenten Unruheherd - wohl zum Bumerang. Jetzt wurden Müller und Hummels zu Rettern. Die Rückkehr ist berechtigt, denn: Eine Schwachstelle der Nationalelf ist das Abwehrzentrum. Der Münchner Niklas Süle sollte der Abwehrchef sein, schaffte es bisher nicht. Daher kommt Hummels als Boss zurück. Dass Gefahr besteht, dass Löw bei der EM zur Lame Duck - "lahmen Ente" mutiert, sieht der bald Ex-Bundes-Jogi nicht.

Das große Ziel, Erfolg bei der EM würde alle beflügeln. Bei dem Großereignis setzt Löw auf schnelle Spieler. Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sané haben diese Fähigkeit. Alle drei: Sturmraketen. Sie sollen mit permanenten Positionswechseln, mit Eins-gegen-eins-Situationen für Überraschungen sorgen. Der 25-Jährige Sané, dessen Vater Souleymane einst mit Löw beim SC Freiburg spielte, kämpft auch viele Monate nach einer Kreuzbandverletzung noch um Form und Fitness.

Löws wichtigste Spieler

Gnabry, mit acht Treffern der Toptorschütze der Qualifikation, zählt neben Ilkay Gündogan, Kimmich und auch "Allrounder" Goretzka zu den Stützen im Team. Das größte Talent: Kai Havertz. Der 21-Jährige ist vielseitig, hat Übersicht und Ruhe am Ball. Ankerspieler ist, neben Kapitän und Keeper Manuel Neuer, ein "Überlebender" der WM 2014: Mittelfeldchef Toni Kroos.

Der Mann von Real Madrid ist Taktgeber und Ideenproduzent. Mit Erfahrung und sicheren Pässe bestimmt er Rhythmus und Tempo. Toni ist: Ein Unterschiedsspieler. Aber er ist auch - ruhig, kein lautstarker Leader. Und so ein Typ fehlte. Einer der redet, der Verantwortung übernimmt, der Anweisungen gibt, auf Fehler hinweist, aber auch den Kollegen hilft. Einer wie: "Radio Müller" - Thomas Müller! Und der ist ja wieder dabei!

Schafft es "CR7" noch einmal?

Der Gruppengegner und aktuelle Europameister Portugal hat so einen Leader: "CR7" - Cristiano Ronaldo. Der ballerte sein Team mit seinem 99. Länderspieltor zur EM. Mit der portugiesischen Elf erwartet die Deutschen eine Mammutaufgabe. "CR7" verspricht: "Unser Team holt noch viele Trophäen."

Der Kapitän ist: Alleskönner, Überflieger, Superstar. Aber: Teamplayer! Kollegen reden nur positiv vom Ausnahmespieler. Doch Ronaldo - inzwischen 36 Jahre alt - und einige Kollegen sind in die Jahre gekommen. Coach Fernando Santos verordnete daher eine Frischzellenkur. Ruben Dias (24, Abwehr), Ruben Neves (24, Mittelfeld) oder der Frankfurter Andre Silva (25, Sturm) gehören, wie der erfahrene Dortmunder Raphael Guerreiro (27), zur Stammelf.

Trotz der großen Namen: Der Respekt der Portugiesen vor Deutschland ist groß. "Deutschland ist eine Mannschaft, die sich im Umbruch befindet, aber Deutschland ist immer noch Deutschland", befand Santos.

"Allez les Bleus" zum EM-Sieg?

Der Auftakt für die Löw Elf: Heftig! Gegner: EM-Topfavorit Frankreich. In München geht´s gegen die Franzosen. Zur Freude von Benjamin Pavard, dem Profi von Bayern München: "Eine herrliche Ansetzung!" An die "Equipe Tricolore" haben die Deutschen keine gute EM-Erinnerung.

2016: Niederlage im Halbfinale mit 0:2. Antoine Griezmann, Paul Pogba und Co. waren überlegen. Jetzt ist noch Superstürmer Kylian Mbappé mit dabei. Abwehrallrounder Lucas Hernández, auch Profi bei den Bayern, ist selbstbewusst: "Gegen Deutschland in München zu starten - großartig. Sie sollten die sein, die Angst haben: Wir sind Frankreich, wir sind Weltmeister. Wir haben Respekt, aber wir haben nie Angst."

Auch der erfolgreiche Trainer Didier Deschamps bleibt trotz Hammergruppe locker, selbstbewusst. "Diese Gegner bleiben uns im späteren Verlauf des Turniers erspart", sagte der Coach, schmunzelt und ergänzt: "Wir wollen Erster werden. Dafür müssen wir vom ersten Spiel an da sein!"