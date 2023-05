Mitte Mai 2023 beginnt die 86. Eishockey-WM, die im finnischen Tampere und im lettischen Riga ausgetragen wird. In der Gruppenphase, die bis zum 23. Mai 2023 stattfindet, treten die Mannschaften aus Gruppe A und die aus Gruppe B innerhalb der Gruppen gegeneinander an. Jeden Tag gibt es zwei Matches pro Gruppe.

Direkt zum Start der Wettkämpfe in Gruppe A trifft Deutschland auf Schweden. Nach der Gruppenphase findet das Viertelfinale am 25. Mai und das Halbfinale am 27. Mai statt. Das Duell um Platz drei und das große Finale gibt es am 28. Mai 2023 zu sehen.

Wann findet das Spiel Schweden vs. Deutschland statt? Wo können Sie es live im Free-TV und Stream sehen? Alle Infos zur Übertragung und zum Termin von Schweden gegen Deutschland haben wir hier für Sie. Zusätzlich finden Sie eine Bilanz der beiden Mannschaften in diesem Artikel.

Termin von Schweden gegen Deutschland: Gruppenphase der Eishockey-WM 2023

Die diesjährige Saison der Eishockey-WM beginnt am Freitag, den 12. Mai 2023. Direkt zu Beginn spielen Schweden und Deutschland gegeneinander, die Partie beginnt am 1. Spieltag um 19.20 Uhr. Der Austragungsort ist die Nokia-areena Tampere in Finnland.

Laut Spielplan der Eishockey-WM 2023 sind die weiteren Gegner der deutschen Eishockey-Mannschaft in der GruppenphaseFinnland, USA, Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich. Auch Schweden trifft nach dem Spiel gegen Deutschland auf diese Gegner aus Gruppe A.

Übertragung der Eishockey-WM 2023 live im Free-TV und Stream: Wo ist Schweden vs. Deutschland zu sehen?

Die Partie Schweden gegen Deutschland findet an Tag eins der Eishockey-WM 2023 statt: Doch wo ist das Spiel live zu sehen? Mitverfolgen können Sie das Duell im Free-TV und im Live-Stream. Auf dem Free-TV-Sender Sport1 wird Schweden vs. Deutschland live übertragen. Die Ausstrahlung startet bereits um 19 Uhr. Auch das Match Finnland - USA, das bereits um 15.20 Uhr startet, wird vom Sender übertragen.

Die Übertragung der Eishockey-WM 2023 und somit auch des Spiels Schweden vs. Deutschland gibt es außerdem im kostenlosen Live-Stream von Sport1 sowie bei MagentaTVbzw. MagentaSport zu sehen. Um den Streaming-Dienst nutzen zu können, braucht man ein Abonnement - das Basis-Paket kostet für Telekom-Kunden 4,95 Euro pro Monat.

Hier finden Sie alle Infos zum Spiel der Eishockey-WM 2023 in der Übersicht:

Was: 86.Eishockey-WM 2023 Schweden - Deutschland, Gruppenphase, Gruppe A

86.Eishockey-WM 2023 Schweden - Deutschland, Gruppenphase, Gruppe A Wo: Nokia-Areena, Tampere, Finnland

Nokia-Areena, Tampere, Finnland Datum: Freitag, 12. Mai 2023

Freitag, 12. Mai 2023 Uhrzeit: 19.20 Uhr

19.20 Uhr Free-TV: Sport1

Sport1 Live-Stream: Sport1, MagentaSport

Schweden gegen Deutschland in der Eishockey-WM 2023: Bilanz

In den letzten beiden Jahren schaffe es das deutsche Eishockey-Team in der WM zwar weit, aber es reichte nie für das Finale: So erreichten die Deutschen Platz vier bei der WM 2021 und verloren 2022 im Viertelfinale mit 1:4 gegen Tschechien. Auch die Schweden kamen bei der letzten WM nicht über das Viertelfinale hinaus: Sie mussten sich gegen Kanada mit 3:4 geschlagen geben.

Bei der Eishockey-WM 2022 waren Schweden und Deutschland nicht in derselben Gruppe. Beide Teams belegten in den Gruppenhase in der Tabelle den zweiten Platz: Deutschland in Gruppe A mit 16 Punkten und 26:20 Toren - Schweden in Gruppe B mit 18 Punkten und 27:10 Toren. Im Viertelfinale kam dann für beide Eishockey-Teams das WM-Aus. Wie die Chancen für dieses Jahr stehen, bleibt offen - sollten beide Mannschaften allerdings ähnlich gleich auf sein wie in der letzten Saison, dürfte es gleich zu Beginn der Eishockey-WM 2023 ein spannendes Spiel werden.