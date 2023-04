Für das deutsche Eishockey-Team startet Mitte Mai die Eishockey-WM in Lettland und Finnland. Bevor die Mannschaft dort um den Titel kämpft, stehen aber noch einige Länderspiele an. Darunter auch eine Partie gegen die Mannschaft aus Österreich, die heute am 20. April läuft.

Sie wollen wissen, wann genau das Spiel stattfindet und wie Sie es verfolgen können? Kein Problem, wir haben alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung der Partie live im Stream und im Free-TV.

Deutschland vs. Österreich im Eishockey: Termin und Uhrzeit des Spiels

Das Spiel zwischen den Eishockey-Mannschaften von Deutschland und Österreich ist für den heutigen Donnerstag angesetzt. Los geht es um 19.30 Uhr. Als Austragungsort wurde übrigens das Stadion in Deggendorf ausgewählt. Das Länderspiel gegen Österreich ist eines von fünf Spielen, das die deutsche Mannschaft noch vor WM-Start bestreiten muss. Es geht außerdem noch gegen die Slowakei und die USA aufs Eis. Das sind die Spiele in der Übersicht:

20. April 2023, 19.30 Uhr: Deutschland vs. Österreich

22. April 2023, 17 Uhr: Deutschland vs. Österreich

28. April 2023, 17.30 Uhr: Deutschland vs. Slowakei

29. April 2023, 16 Uhr: Deutschland vs. Slowakei

9. Mai 2023, 19.30 Uhr: Deutschland vs. USA

Einige der Spiele hatte die deutsche Eishockey-Mannschaft auch unlängst auf Instagram angekündigt. Darunter auch zwei Spiele gegen die tschechische Mannschaft, die bereits am 13. und am 15. April stattgefunden haben. Beide Spiele hat das deutsche Team allerdings verloren.

Zur Eröffnung der Eishockey-WM Mitte Mai darf sich die deutsche Mannschaft dann mit Schweden messen.

Deutschland gegen Österreich im Eishockey: Übertragung im Free-TV und im Stream?

Zuerst die schlechte Nachricht für alle Eishockey-Fans: eine Übertragung der Partie im Free-TV wird es nicht geben. Stattdessen kann man das Match bei MagentaSport verfolgen. Dabei handelt es sich um den PayTV-Sender der Telekom, der verschiedene Sportligen überträgt - zum Beispiel aus den Bereichen Basketball, Fußball und Eishockey. Auch wenn der Dienst von der Telekom angeboten wird, muss man nicht zwangsläufig dort Kunde sein, um den Sender zu abonnieren. Nicht-Telekomkunden zahlen beim Jahresabo 9,95 Euro im Monat, Telekomkunden müssen 4,95 Euro pro Monat hinlegen (Quelle MagentaSport, Stand 20.04.2023). Wer sich für den Monatstarif entscheidet, der zahlt als Nicht-Kunde 16,95 Euro und als Kunde 9,95 Euro im Monat.Über diesen Anbieter kann man das Eishockey-Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich sowohl im Pay-TV als auch im Live-Stream verfolgen.

Hier sind nochmal alle Informationen zum Spiel zwischen Deutschland und Österreich in der Übersicht: