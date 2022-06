Ob in der kleinen Eisdiele, im großen Café oder als Dessert in einem Restaurant in Karlsruhe– überall wird Eis vor allem im Sommer angeboten. In Karlsruhe reicht die Auswahl von kreativen Eisspezialitäten, Bio-Eis und veganen Eissorten, Eis ohne Zusatzstoffe und laktosefreiem Eis bis zu Kinderbechern und Eistorten für besondere Anlässe.

Haselnuss, Schoko oder doch lieber Vanille? Bei so vielen Eissorten kann man sich oft nur schwer entscheiden. | Bild: StockSnap@pixabay.com

Manche Lokale stellen sogar ihr eigenes Eis her, überall gibt es eine riesige Auswahl an Sorten. Vor vielen Eisdielen stehen die Leute in langen Schlangen. Eins ist sicher – im Sommer kann es gar nicht genug Eis geben" Deswegen haben wir hier eine Übersicht über die Eisdielen in Karlsruhe für euch.

Eis in Karlsruhe: Eisdielen am Marktplatz

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir zwei Eiscafés für euch am Marktplatz ausgesucht:

Eiscafé Cortina am Marktplatz

Kaiserstraße 80a, 76133 Karlsruhe

Italienischer Familienbetrieb mit zwei Filialen im City-Park und Dammerstock. Schickes Café, schöner Außenbereich und leckeres Eis. Mit dem Kaffee- und Eispass erhält man jeden 15. Kaffee bzw. jedes 15. Eis umsonst.





Kaiserstraße 141, 76133 Karlsruhe

Klassisches, beliebtes Café auf dem Marktplatz. Hier werden neben Kuchen auch leckere Eisspezialitäten angeboten. Das Café zieht voraussichtlich Ende Oktober um und wird in Ettlingen am Marktplatz eröffnen. Eine weitere Filiale ist bereits auf der Karlstraße in der Südweststadt.

Auch der Eisverkauf ist wieder erlaubt. | Bild: Ingo Rothermund

Eis in Karlsruhe: Eisdielen in der Oststadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir drei Eiscafés für euch in der Oststadt ausgesucht:

Eis Cassata Karlsruhe

Georg-Friedrich-Straße 30, 76131 Karlsruhe

Vor diesem Laden stehen die Leute immer Schlange, um ihr Eis zu holen. Hier gibt es auch eine Bank, wo man zusammensitzen und sein Eis genießen kann. Ganz leckeres Eis und eine Eisbox zu mieten.





Emil-Fromm-Straße 1A, 76131 Karlsruhe

Neben Frühstück und Snacks gibt es hier auch eine Eiskarte mit leckeren Eisspezialitäten und Eiskaffee.





Alter Schlachthof 39, 76131 Karlsruhe

In diesem hübschen kleinen Lokal gibt es kreatives Frühstück, Mittagskarte mit vegetarischen, saisonalen Gerichten und veganes Eis.

Vor der Eisdiele Cassata stehen die Eishungrigen bei Schlange. | Bild: cob

Eis in Karlsruhe: Eisdielen in der Innenstadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir vier Eiscafés für euch in der Innenstadt ausgesucht:

Eiscafé Capri

Kaiserpassage 2, 76133 Karlsruhe

Die Eisdiele im Familienbetrieb mitten in der Innenstadt. Ganz leckere Eiskreationen mit frischen Früchten.





Lammstraße 7, 76133 Karlsruhe

Hier wird das Eis mit naturbelassenen und möglichst regionalen Zutaten hergestellt. Interessante Kreationen ohne künstliche Zusatz- und Konservierungsstoffe. Auch milchfreie Eissorten gehören zum Sortiment.





Karl-Friedrich-Straße 26, 76133 Karlsruhe

Das Eiscafé im Einkaufszentrum Ettlinger Tor. Hier kann man sich nach dem Einkaufen zurücklehnen und ein Eis genießen.





Kaiserstraße 101, 76133 Karlsruhe

Gesundes, kreatives Essen mit Frühstücksbrunch am Wochenende, Mittagstisch, "Soulfood" und Smoothies. Das Café bietet auch veganes Eis und selbstgemachte Limonade.

Eis in Karlsruhe: Eisdielen in Mühlburg

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir zwei Eiscafés für euch in Mühlburg ausgesucht:

Eiscafé am Fliederplatz

Glümerstraße 16, 76185 Karlsruhe

Freundliches, italienisches Eiscafé mit leckeren Eissorten und fairen Preisen.





Rheinstraße 14B, 76185 Karlsruhe

Das Eiscafé ist ein beliebtes Ziel in Alt-Mühlburg und bietet auch einen schönen Außenbereich.

Stolzer Rekordhalter: Georg Schmitz, Oberbürgermeister von Geilenkirchen, kauft sich ein Eis - und will auch seinen Rathaus-Mitarbeitern eines ausgeben. | Bild: Caroline Seidel

Eis in Karlsruhe: Eisdielen in der Südstadt und Südweststadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Eiscafés für euch in der Südstadt und der Südweststadt ausgesucht:

Café & Gelateria Tiramisù (City Park)

Ludwig-Erhard-Allee 6, 76131 Karlsruhe

Traditionelles italienisches Eis von hoher Qualität. Hier sind auch sowohl gluten- und laktosefreies als auch veganes Eis erhältlich.





Werderstraße 37, 76137 Karlsruhe (Südstadt)

Schönes kleines Lokal, das auch Kuchen und Eis anbietet.





Klauprechtstraße 2, 76137 Karlsruhe (Südweststadt)

Das gemütliche Eiscafé mitten im Wohnviertel der Südweststadt hat eine besondere Eiskarte, die auch Kinderbecher anbietet. Täglich wechselnde Eissorten, auch veganes Eis erhältlich.





Kriegsstraße 5, 76137 Karlsruhe (Südstadt)

Kleine gemütliche Kneipe mit Kaffee und Eis – aber nicht in der Nähe vom Zoo.





Bahnhofplatz 8, 76137 Karlsruhe (Südweststadt)

Charmantes barrierefreies Café mit Außenbereich, einer Kinderecke und kostenlosem WLAN. Hier wird Gourmet-Eis angeboten.

Eis in Karlsruhe: Eisdielen auf der Kaiserstraße

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir drei Eiscafés für euch auf der Kaiserstraße ausgesucht:

Eiscafé Casal Karlsruhe

Kaiserstraße 124c, 76133 Karlsruhe

Diese italienische Gelateria bietet eine breite Palette von hochqualitativem Eis in vielen Sorten an. Im Rahmen eines “Naturkonzepts“ achtet man darauf, dass nur Naturprodukte frei von Zusatzstoffen für das Eis verwendet werden. Entweder im schönen Ambiente des Cafés genießen, im Shop bestellen oder im To-Go-Becher mitnehmen.





Kaiserstraße 175, 76133 Karlsruhe

Kleine Eisdiele mit Waffeln und Eis aus eigener Herstellung direkt vor Ort.





Kaiserstraße 217, 76133 Karlsruhe

Sehr leckeres Eis und Waffeln. Sehr schön für eine Kaffeepause im Einkaufszentrum.

Die Besitzer von Eisdielen können sich freuen: Denn der Sommer steht vor der Tür! | Bild: Lena Müssigmann

Eis in Karlsruhe: Eisdielen in und um Oberreut

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir drei Eiscafés für euch in und um Oberreut ausgesucht:

Eis-Oma

Hellbergstraße 1, 76189 Karlsruhe

Als Spezialitäten bietet das Café individuelle, kreative Eistorten für Geburtstage und Hochzeiten. Eine große Auswahl an schmackhaften Eissorten – hier steht auch immer eine große Schlange an.





Durmersheimer Straße 62, 76185 Karlsruhe

Das Eis wird in der eigenen Eismanufaktur bei Villingen-Schwenningen in verschiedenen Sorten aus Bio-Frisch-Milch und Bio-Sahne hergestellt. Leckeres Eis mit veganen Optionen.





Valentinstraße 22, 7618 Karlsruhe (Daxlanden)

Kleine Eisdiele mit leckerem, selbstgemachtem Eis zu sehr fairen Preisen.

Eis in Karlsruhe: Eisdielen in Rüppurr

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir zwei Eiscafés für euch in Rüppurr ausgesucht:

Am Albufer – Eiscafé & Osteria

Nürnberger Straße 14, 76199 Karlsruhe

Café mit schöner Terrasse und auch Innenbereich. Hier gibt es neben Frühstück und frischen Waffelspezialitäten auch gutes Eis.





Ostendorfplatz 1, 76199 Karlsruhe

Traditionelles, hübsches Café mitten in Rüppurr. Hier gibt es neben Frühstück, Mittagstisch und Salaten auch leckere Torten, süße Spezialitäten und sehr gutes Eis.





Eine große Eisauswahl steht bereit für jede Mittagspause. | Bild: Ettlinger Tor

Eis Karlsruhe: Eis um und in der Waldstadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir drei Eiscafés für euch in der Waldstadt ausgesucht:

Piccolo Tesoro Waldstadt

Königsberger Straße 37

Ein etwas gehobene Pizzeria und Café. Sehr leckeres Eis mit einem guten Preis-Leistungs- Verhältnis.





Lötzener Straße 16

Schöne Eiskreationen und eine gute Auswahl an Eissorten. Das Café hat auch sonntags auf.





Grötzinger Straße 15, 76227 Karlsruhe (Hagsfeld)

Leckeres Eis, große Kugeln und faire Preise. Hier gibt es eine sehr große Auswahl an Eissorten und Eisbechern. Im Sommer kann man im Außenbereich unter einer großen Sonnenmarkise sitzen.

Eis in Karlsruhe: Eisdielen in der Kaiserallee und der Weststadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir drei Eiscafés für euch in der Karlsruher-Weststadt ausgesucht:

Eiscafé am Sophienpark

Sophienstraße 98, 76135 Karlsruhe

Schöne Eisdiele mit leckerem Eis zu angenehmen Preisen. Kreative Eisbecher und schöner Außenbereich.





Kaiserallee 51, 76133 Karlsruhe

Eine Riesenauswahl an Eissorten und Eistorten mit mehr als 100 Eiskreationen. Täglich wird eine Auswahl von 24 Sorten angeboten. Hier sitzt man schön – drinnen und draußen. Man kann das Eis bestellen und in Packungsgrößen von 1 Liter und 1,5 Liter mitnehmen.





Amalienstraße 81, 76133 Karlsruhe

Schönes Ambiente mit vielen Eissorten und Kinderbecher. Leckere, kreative Eisspezialitäten zu erschwinglichen Preisen mitten in der City.

Ein erfrischendes Eis im Sommer ist für viele ein absolutes "Muss"! | Bild: pixabay@couleur

Eis in Karlsruhe: Wo gibt es das beste Eis in Karlsruhe?

Das Thema wird heiß diskutiert, aber laut Google scheinen diese die beliebtesten Eisdielen in Karlsruhe zu sein (Details siehe oben):

Eiscafé Cortina am Marktplatz

Kaiserstraße 80a, 76133 Karlsruhe





Georg-Friedrich-Straße 30, 76131 Karlsruhe





Kaiserpassage 2, 76133 Karlsruhe





Ludwig-Erhard-Allee 6, 76131 Karlsruhe





Kaiserstraße 124c, 76133 Karlsruhe





Kaiserallee 51, 76133 Karlsruhe





Lammstraße 7, 76133 Karlsruhe





Das Eiscafé Cortina an der Kaiserstraße | Bild: Marlene Witke

Eis in Karlsruhe: Welches Eis in Karlsruhe ist vegan?

Heute bekommt man in sehr vielen Eislokalen veganes Eis angeboten, unter anderem hier (für Details siehe oben):

alina café

Alter Schlachthof 39, 76131 Karlsruhe





Kaiserstraße 101, 76133 Karlsruhe





Klauprechtstraße 2, 76137 Karlsruhe (Südweststadt)





Durmersheimer Straße 62, 76185 Karlsruhe





Ludwig-Erhard-Allee 6, 76131 Karlsruhe





(Symbolbild) | Bild: Archiv/ka-news

Eis in Karlsruhe: Was kostet eine Kugel Eis in Karlsruhe?

In diesem Jahr haben auch die Eisdielen in Karlsruhe aufgeschlagen. Im Schnitt kostet eine Kugel Eis in Karlsruhe 1,60 Euro. Der Preis schwankt in der Regel zwischen 1,50 Euro und 1,80 Euro.

Eis in Karlsruhe: Brauche ich für die Eisdiele in Karlsruhe einen Test?

Die Coronazeit hatte äußerst negative Auswirkungen auf den Gastronomiesektor. Auch in Karlsruhe haben mehrere Restaurants infolge der Pandemie ihre Türen schließen müssen. Zahlreiche kleinere Lokale haben unter dem Problem gelitten, dass ihr Personal während der Coronazeit sich eine andere Arbeit gesucht hat und jetzt – als die strengen Auflagen nicht mehr zutreffen – nicht mehr zurückkehren.