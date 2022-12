Stuttgart vor 4 Stunden

Einzelhandel mit 4. Adventssamstag zufrieden

Die Einzelhändler in Baden-Württemberg frohlocken über den 4. Adventssamstag. Nach Auskunft des Handelsverbands Baden-Württemberg (HBW) vom Sonntag in Stuttgart liefen die Geschäfte so gut wie an noch keinem Adventswochenende in diesem Jahr. «Im Schnitt konnten die Händlerinnen und Händler ihre Umsätze im Vergleich zu den vorigen Wochen noch einmal steigern und zeigen sich laut unserer Umfrage mit den Geschäften überwiegend zufrieden», sagte Sabine Hagmann, HBW-Hauptgeschäftsführerin. Die Erträge blieben aber wegen der explodierenden Energiepreise und der hohen Inflation angespannt.