vor 5 Stunden Karlsruhe Einsatz in Grünwinkel: Verpuffung bei Entleerung von Auto-Gastanks

In der Herrmann-Leichtlin-Straße in Karlsruhe-Grünwinkel sind gegen 13 Uhr zwei Flüssiggas-Tanks explodiert. Das berichtet die Polizei in einer Eilmeldung.