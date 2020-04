vor 59 Minuten Karlsruhe Dachstuhlbrand in Grünwinkel: Feuerwehr rettet eine Person aus Mehrfamilienhaus

Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, kam es in der Mauzenbergstraße in Grünwinkel zu einem Dachstuhlbrand. Eine Person musste laut Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden.