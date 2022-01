vor 1 Stunde Ettlingen Einsatz in Ettlingen: Brand in Unterkunft für Asylbewerber und Sozialschwache

Ein Brand zerstörte das Erdgeschoss einer Unterkunft für Asylbewerber und Sozialschwache in der Pforzheimer Straße in Ettlingen am frühen Dienstagmorgen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Entgegen erster Vermutungen lässt sich eine technische Brandursache derzeit noch nicht nachweisen.