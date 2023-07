Karlsruhe vor 59 Minuten

Einsatz in der Amalienstraße: Aus einem Mehrfamilienhaus kommt Rauch

Laut Informationen der Branddirektion Karlsruhe rückte die Feuerwehr am Donnerstag, 6. Juli, gegen 17 Uhr zu einem Einsatz in der Amalienstraße in Karlsruhe aus. Aus einem Wohnungsfenster stieg offenbar Rauch empor.