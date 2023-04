Karlsruhe vor 40 Minuten

Einmal roten Sessel bitte! Schauburg will renovieren - und verschenkt Kino-Sitze an Besucher

Huch? Werden in der Karlsruher Schauburg etwa die Sitze geklaut? Nein! Tatsächlich ist es durchaus gewünscht, dass die Besucher sich einen der roten Stühle mitnehmen. Denn der große Kinosaal in der Schauburg soll renoviert werden. Das etwas ungewöhnliche "Spektakel" fand am Dienstag, 18. April, nach einer Vorstellung statt. Wie das Kino auf Instagram schreibt, sei kein einziger Stuhl übrig geblieben.