Das Land Baden-Württemberg hat neue Corona-Regeln für Messen erlassen und so den Weg für die Offerta 2020 geebnet. Die Messe in Karlsruhe dürfte mit einer Besucherzahl von bis zu 12.700 Personen stattfinden. Nun hängt das Gelingen von den Ausstellern ab. Können bis Ende Oktober genügend Firmen für die Offerta gewonnen werden?

Seit wenigen Tagen erlaubt die Corona-Verordnung ab dem 1. August Messen mit einer Teilnehmerzahl von bis zu 500 Personen. Ab dem 1. September dürfen auch Veranstaltungen mit mehr Teilnehmern durchgeführt werden - so auch die Karlsruher Offerta. Die Veranstalter geben nun bekannt: Die Planungen für die Messe Ende Oktober laufen auf Hochtouren.

Die Konzepte würden bereits in der Schublade liegen, sagt Pressesprecherin Maren Mehlis im Gespräch mit ka-news.de. "Da nun die Fläche pro Person von 10 auf 7 Quadratmeter reduziert wurde, können wir auf unserem Gelände bis zu 12.700 Besucher begrüßen."

Maskenpflicht für Messebesucher

Die Rahmenbedingungen für das Durchführen der Messe seien geschaffen. Nun liege es daran, genügend Aussteller für den Zeitraum vom 24. Oktober bis 1. November zu gewinnen. "Wir sind mit den Firmen im Gespräch. Einige Verträge sind bereits unterschrieben, doch während die einen unbedingt ausstellen möchten, sind andere noch skeptisch", so Mehlis weiter. Die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH äußert sich dennoch zuversichtlich, innerhalb der nächsten zwei Monate die Offerta "aus dem Boden stampfen" zu können.

Die Zeichen für die Offerta 2020 stehen also gut. Besucher müssten jedoch - so schreibt es die Corona-Verordnung vor - auf dem Messegelände eine Maske tragen. Auch die Stände müssen weiter als gewohnt auseinanderrücken. In den Essensbereichen und auch im persönlichen Kundengespräch gilt die Maskenpflicht allerdings nicht.