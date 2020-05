vor 4 Stunden Philippsburg "Eingeschüchtert": Radler flieht vor Wildschwein auf Baum

Auf der Flucht vor einem Wildschwein hat sich ein Radfahrer bei Philippsburg (Kreis Karlsruhe) auf einen Baum gerettet und von dort aus die Polizei alarmiert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gab der 21-Jährige an, dass am Vorabend einige Meter vor ihm plötzlich ein Wildschwein auf den Weg gesprungen sei.