Karlsruhe vor 1 Stunde

Eingeschränkter Bahnverkehr: 17-Jähriger in Karlsruhe von S-Bahn touchiert

Ein Leichtverletzter ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen einer Straßenbahn und einem Jugendlichen am Dienstagnachmittag an der Haltestelle Europaplatz. Das teilt die Polizei am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Der Bahnverkehr war infolgedessen bis zirka 16.40 Uhr unterbrochen