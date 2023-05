Karlsruhe vor 2 Stunden

Eingeschlafen bei Kerzenlicht: 61-Jähriger stirbt nach Wohnungsbrand in Neureut

Am Mittwoch, 17. Mai, brach gegen 2 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Dürerstraße in Karlsruhe-Neureut ein Feuer aus, wobei der 61-Jährige Bewohner schwer verletzt wurde. In einer Pressemitteilung informiert die Polizei nun darüber, dass der Mann am Donnerstagmorgen verstorben sei.