von (pol/lan)

Gegen 18:15 Uhr bemerkte in Linkenheim-Hochstetten eine 44-jährige Geschädigte Geräusche und begab sich in ihr Schlafzimmer, so eine Pressemitteilung der Polizei. Hier traf sie auf die bislang unbekannten Täter und konnte diese aus der Wohnung schieben. Gegen 19:00 Uhr bemerkte eine 74-järhrige Anwohnerin wie jemand auf dem Balkon versuchte den Rollladen hochzuschieben.

Als sie auf sich aufmerksam machte seien der oder die Tätergeflüchtet. Da sich einige Geschädigte nicht zu Hause befanden kann der Diebstahlschaden oft noch nicht beziffert werden. In einem Fall wurde hochwertiger Schmuck im 6-stelligen Bereich entwendet.

Beschreibung eines Verdächtigen

Ein mutmaßlicher Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich 175 bis 180 Zentimeter, dunkel gekleidet, schwarze Wollmütze, osteuropäischer Phänotyp, sprach deutsch mit Akzent.

Personen die verdächte Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721/666-5555 oder dem Polizeirevier Karlsruhe- in Verbindung zu setzen.