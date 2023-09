ka-news.de: Frau Schmidts, Sie sind in Kronstadt, Rumänien geboren, leben aber schon seit Sie 2 Jahre alt sind in Karlsruhe. Welche Bedeutung hat die Fächerstadt für Sie?

Doris Schmidts: Karlsruhe ist meine Heimat und bedeutet mir sehr viel. Als Rückzugsort hat es mich nach vielen Ortswechseln immer wieder zurück hierher gezogen. Während meiner Zeit als Miss Germany war ich sehr viel auf Reisen und konnte nach meinem Amtsjahr mein BWL-Studium in Heilbronn abschließen.

Doris Schmidts, ehemalige miss Germany 2009, ist in Karlsruhe aufgewachsen und lebt nun wieder hier. | Bild: Christinne Zoller

Nach beruflichen Stationen in Hamburg, Düsseldorf, München und London habe ich mich 2016 dann dazu entschieden, dauerhaft in Karlsruhe zu leben. Ich liebe die Vielfältigkeit, die liebenswürdigen Menschen und das Kulturangebot der Stadt. Aktuell wohne ich in Durlach und fühle mich dort pudelwohl.

Wie haben Sie es damals geschafft, Miss Germany 2009 zu werden?

Ich habe bereits im Alter von 16 Jahren eine klassische Modelausbildung bei einer Stuttgarter Modelagentur gemacht. Meine Freundin motivierte mich dazu bei der Miss Karlsruhe Wahl teilzunehmen. Als Miss Karlsruhe und schließlich Miss Baden-Württemberg qualifizierte ich mich für das Finale der Miss Germany-Wahl im Europa Park Rust.

Doris Schmidts im Jahr 2009 bei der Siegerehrung im Europapark Rust. | Bild: Klaus Schultes

Beim Finale zur Miss Germany-Wahl war ich tiefenentspannt, denn ich rechnte eigentlich damit, am nächsten Tag in den Skiurlaub zu fahren. Als mir dann die Krone der Miss Germany 2009 aufgesetzt wurde, war ich vollkommen überrascht und der Skiurlaub fiel natürlich aus.

Welche Türen hat Ihnen dieses Ereignis im Leben geöffnet, was haben sie in diesem Kontext bereits alles erlebt?

Zurückblickend ist es unglaublich, was ich als 20-Jährige in meinem Amtsjahr als Miss Germany alles erleben durfte. Nach 5.400 Zugkilometern, 43.000 Autokilometern, 52.000 geflogenen Kilometern hatte ich einiges an Erfahrungen in Hinblick auf Deutschland, andere Länder und viele interessante Menschen gesammelt.

Doris Schmidts moderiert verschiedene Events.

Ich wurde für Werbeaufnahmen, Modenschauen und Autogrammstunden gebucht. Bei Fernsehauftritten, Charity-Veranstaltungen und Preisverleihungen entdeckte ich schließlich meine Leidenschaft für das Moderieren, knüpfte wichtige Kontakte und baute mir ein Netzwerk auf. Parallel zu meinem BWL-Studium habe ich eine Sprecherausbildung in Frankfurt absolviert und dabei gelernt, meinen badischen Dialekt zu zügeln.

Was machen Sie nun im Moment?

Ich arbeite hauptberuflich im Familienbetrieb in Durlach und bin als Betriebswirtin für die Bereiche „Steuern und Finanzbuchhaltung" verantwortlich. Die Abwechslung zwischen meinem Hauptberuf und meiner freiberuflichen Tätigkeit als Model und Moderatorin ist eine gute Mischung und erfüllt mich.

Doris Schmidts, Miss Germany 2009 | Bild: Kathrin Mauch

Ich freue mich auch schon auf mein nächstes Projekt im November. Für die offerta darf ich die BEAUTYTIME moderieren, die erstmalig in Karlsruhe stattfinden wird. Außerdem bin ich glücklich verheiratete Mutter von zwei Kindern.

Gibt es noch weitere Pläne für die Zukunft?

Mein lang gehegter Traum ist es, einen Umweltschutzverein zu gründen. Seit ich Mutter bin, ist mir bewusst geworden, welche wichtige Verantwortung wir gegenüber unserer Umwelt haben.

Doris Schmidts als Moderatorin bei der Messe Stuttgart. | Bild: Messe Stuttgart

Wie nehmen Sie das Thema Schönheit in unserer heutigen Zeit wahr?

Ich definiere Schönheit mit Ausstrahlung und Authentizität. Für mich ist es immer erstaunlich, wie sich viele Menschen auf Social-Media inszenieren und einen künstlichen Drang zum Perfektionismus schaffen. Dabei habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass Werbekunden genau das Gegenteil wollen. Anstatt ein makelloses Aussehen ist eher Natürlichkeit gefragt.

Doris Schmidts aus Karlsruhe war Miss Germany 2009. | Bild: Kathrin Mauch

Ich möchte daher vor allem jungen Menschen mit auf dem Weg geben, dass sie sich durch falsche Vorbilder oder Trends nicht unter Druck setzen und zu sich selbst stehen sollen. Diversität, Plus-size Models, Body Positivity und Best Ager 60+ sind seit einigen Jahren im Trend und diese Entwicklung begrüße ich, da sie den Schönheitswahn und den Druck auf junge Menschen abmildern. Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters, und wer sich in seiner Haut wohlfühlt, strahlt dies auch aus.