Die in den 1920-er Jahren zunehmende Begeisterung junger Menschen für Sport, sollte auch die Einbindung des Sports in das Studium der Technischen Hochschule Fridericiana folgen. Die damaligen Bemühungen von Hochschul-Rektor Wilhelm Paulcke, nach dem auch der heutige Platz benannt ist, hatte Erfolg.

1930 eröffnet

Das Land Baden-Württemberg überließ ein großes Stück des Fasanengartens der großherzoglichen Familie für Baumaßnahmen der Hochschule. Zunächst wurden einfache Spielfelder angelegt, bis nach bei einem Wettbewerb der Architekturlehrer Hermann Reinhard Alker den Auftrag zur Realisierung eines Stadions erhielt.

Bild: Thomas Riedel

Der Bau fand über die Jahre in Etappen statt. Nach und nach wurde Erde aufgeschüttet und die Ränge mit Sitzstufen versehen. 1930 wurde das damals imposante Bauwerk mit 800 überdachten Sitzplätzen und innen liegender Sporthalle eröffnet. Einige der geplanten Elemente der Sportanlage wurden jedoch nicht realisiert.

Nazis nutzen das Stadion als Aufmarschplatz

Darunter ein Schwimmbecken und eine Vortribüne, welche die Zahl der Sitzplätze auf 1.588 erhöht hätte. Ab 1933 wurde das Stadion dann bevorzugt zum NS-Aufmarschplatz. Den zweiten Weltkrieg hat das Stadion weitgehend unversehrt überstanden. Danach fanden Sportbetrieb und vereinzelte Großveranstaltungen noch bis in 1960-er Jahre statt.

Bild: Thomas Riedel

Aufgrund von Flächenbedarf für Institutsneubauten fiel der Beschluss zum Abriss des Stadions. Das Landesdenkmalamt stimmte einem Abbruch zunächst zu, doch nach langen Diskussionen wurde der Abriss des Tribünengebäudes noch verhindert und als Denkmal anerkannt.

Gebäude wird weiterhin genutzt

Heute wird das Tribünengebäude vielfältig für studentische Veranstaltungen genutzt. Im Gebäude selbst ist der Arbeitskreis Kultur und Kommunikation (AKK) beheimatet. Doch nicht nur das alte Stadion hinterlässt beim Anblick einen Hauch von längst vergangenen Zeiten.

Bild: Thomas Riedel

Auch so manches Schmuckstück findet sich auf dem Gelände wieder. Die alte Lokomotive, eine Schiffsschraube und weitere Ausstellungsstücke haben in Verbindung mit der Natur und dem Verfall einen ganz besonderen Charme in Karlsruhes Mitte entwickelt.

Alle Bilder als Galerie: