von (pol/vem)

Laut Polizei drangen die Täter am Freitag, zwischen 13 Uhr und 20.30 Uhr, in der Straße "Am Rüppurrer Schloss" gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus ein. Zunächst kletterten die Eindringlinge wohl über die Fassade hinauf ins zweite OG und versuchten dort vergeblich eine Terrassentür zu öffnen. Im Anschluss gelang es den Dieben über die Balkontür einer zweiten Wohnung in das Mehrfamilienhaus einzudringen.

Hier durchwühlten die unbekannten Täter Schränke und Kommoden und entwendeten Diebesgut im Wert von zirka 1.200 Euro.

Am Samstagabend, zwischen 18 Uhr und 21.45 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Oberreut.

Die Eindringlinge hebelten zunächst eine Balkontür auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Höhe der Tatbeute konnte noch nicht beziffert werden. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721-666-5555 in Verbindung zu setzen.